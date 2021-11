Den midlertidige bevæpningen av politiet oppheves ved midnatt

Nyheter

− Dette er en grundig prosess man må igjennom, hvor behovet for bevæpning vurderes fortløpende. Etter hvert som saken nå er blitt bedre belyst, vurderes ikke bevæpning lenger som nødvendig, og bevæpningen vil opphøre med virkning fra midnatt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Bakgrunnen for at politiet ble bevæpnet over hele landet var at man sto overfor en alvorlig og uavklart situasjon i forbindelse med knivhendelsen på Bislett i Oslo tirsdag.

Politidirektoratet skriver at de har etablerte prosedyrer når slike hendelser inntreffer, hvor det blant annet settes i gang et større arbeid med å innhente, analysere og vurdere informasjon fra både politiet og PST knyttet til hendelsen.