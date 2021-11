Nyheter

MOLDE: Da regjeringen la fram endringene i statsbudsjettet mandag, var stortingsrepresentantene Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Geir Inge Lien (Sp) strålende fornøyd med at kommunene skal få 2,5 milliarder kroner på toppen av de to milliarder kronene den forrige regjeringen foreslo.