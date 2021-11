Syklist påkjørt i Molde

Nyheter

Møre og Romsdal 110-sentral melder at de klokka 17.46 rykket ut på et trafikkuhell like ved brannstasjonen i Molde.

– Syklist skal ha blitt påkjørt. Ukjent skadeomfang, melder de på Twitter.

Ifølge politiet skjedde sammenstøtet i krysset mellom Verftsgata og Birger Hatlebakks veg, altså like ved Shell-stasjonen på Bolsønes. Politiet fikk melding om ulykka klokka 17.47. Syklisten, som var en mann på 17 år, var tilsynelatende ikke alvorlig skadet.

– Syklisten ble kjørt til akuttmottaket ved Molde sjukehus for videre undersøkelser. Han hadde ingen synlige skader, men klaget på smerter i ryggen. Siden det er snakk om en mjuk trafikant, vil han bli innlagt for å avdekke eller utelukke eventuelle indre skader, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han sier det var mørkt på stedet og at sykkelen ikke hadde lys.

– Får uhellet noen konsekvenser for sjåføren?

– Førerkortet ble ikke beslaglagt etter en vurdering av omstendighetene rundt uhellet. Det er en foreløpig konklusjon da vi bare har avhørt sjåføren, men ikke syklisten ennå, sier Leif Arne Mork.