Lover vegforbedring

Romsdals Budstikke satte i forrige uke søkelyset på vegstandarden i Hustadvika kommune. For små bevilgninger har over tid ført til stadig dårligere vegstandard. I Gulvegen var forholdene elendige etter nedbøren de siste ukene. Ordfører Tove Henøen er enig i at noe må gjøres: