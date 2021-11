Gir 25 millioner kroner for flere spesialister

Nyheter

MOLDE: Regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger inn 25 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022, øremerket for fødetilbudet ved Kristiansund sykehus. Helseminister Ingvild Kjerkol og fraksjonslederen for Senterpartiet i helsekomiteen, Hands Inge Myrvold, mener denne tiltakspakken er viktig for å få rekruttert fagfolk slik at det blir et stabilt fødetilbud i Kristiansund fram til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal tas i bruk.