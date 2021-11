Davids driv

Nyheter

Mars 2019: David Bruun låser politiet inn i Brynhallen og får raskt beskjed om at «dette kan bli stygt». Han skriver ut passasjerlistene, puster lettet ut når han ser at det ikke er barn med på Viking Sky. Frivillige fra Brynland og omegn strømmer til. Røde Kors, Norsk Folkehjelp. Så rygger Sivilforsvaret inn i hallen og klargjør for det som kan bli katastrofe. Det er da det går opp for David: «Her trente jeg nettopp minstedattera mi. Nå kan hallen bli fylt opp med hardt skadde. Kanskje lik.» Kontrasten var enorm.