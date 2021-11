Nyheter

– Vi irriterte oss over høye strømregninger og ikke minst svært kostbar nettleie. Vi er en familie på fem som bruker mye strøm, det er en stor utgift. Det var iallfall det. Vi ønsket å være mer sjølstendig på energifronten og ta mer ansvar sjøl. Derfor bestemte vi oss for å investere relativt tungt for å nærmest dekke hele taket med solcellepaneler, sier Vegard Bjerkeset (34) til Rbnett.