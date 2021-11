Thordis (94) bor heime i huset sitt på Eikrem på Gossen

Nyheter

Thordis Sporsheim bor heime i huset sitt på Eikrem, med utsikt over skog og mark og med havet like ved. Her går dagane for Thordis Sporsheim (94) til å løyse kryssord og følge med på det som skjer rundt seg. Ei oppegåande og reflektert dame med masse humor som er glad ho bor der ho gjer etterkvart som alderdommen har kome sigande: