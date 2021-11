Debatt om moldebudsjettet 2022:

Nekter å gi opp vedtak for barn og familier

Et enstemmig formannskap avviste kommunedirektørens spareforslag om barnetrygd, norskopplæring og barnehagedekning. Samtidig ga politikerne ros for at budsjettsaka forklarer ståa i moldeøkonomien på en god måte.