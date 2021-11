Seks nye tilfeller av korona i Molde

Nyheter

I løpet av helga (fredag til søndag) har kommunen fått melding om 43 nye tilfeller av korona, og en rekke skoler og barnehager er nå rammet av smitte.

Den siste uka har til sammen 57 personer testet positivt for korona på teststasjonen i Molde. Det er registrert smitte ved følgende barnehager: Øverland barnehage, Langmyra barnehage og St. Sunniva barnehage.



Av skolene er det registrert smitte ved Bergmo ungdomsskole, Bekkevoll ungdomsskole, Sellanrå skole, Nordbyen skole, Kvam skole, Midsund skule, Langmyra skole og Romsdal videregående skole.

Massetesting starter i dag

Som en følge av den omfattende smitten som kommunen opplever i skolene nå, så har kriseledelsen besluttet å gjennomføre massetesting ved skolene. Samtlige elever skal teste seg med selvtester i dag og onsdag.

Alle de smittede er kontaktet

Kommuneoverlegene har i løpet av helga vært i kontakt med alle nye smittede.

–Vi har et veldig godt samarbeid med de smittede, og opplever også at familiemedlemmene tester seg frivillig selv om de er vaksinerte. De smittede er også flinke til å varsle nærkontaktene sine og skal ha ros for det, sier assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge.

Kommunen korrigerer

Molde kommune meldte lørdag om at to nye brukere ved Kirkebakken omsorgssenter var rammet av korona. Dette er ikke riktig. Det var ett nytt tilfelle ved omsorgssenteret og det var en ansatt. Til sammen er nå fire brukere og to ansatte smittet av korona. Tre av de fire brukerne, samt begge ansatte, er fullvaksinerte.