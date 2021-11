Reagerer sterkt på kutt av tjenester, krever tilsyn

Nyheter

Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk forbund for funksjonshemmende, NFF, går på forbundets nettside ut med krass kritikk av Molde kommune. Tvedt reagerer på kommunens kutt i tjenester til innbyggere med utviklingshemning, i kjølvannet av at kommunen hentet inn konsulentselskapet Rune Devold AS.