Massetesting i gang - holder koronatelefonen åpen i kveld

Elevene skal teste seg hjemme denne uka etter at det er påvist koronasmitte ved skoler og barnehager i Molde kommune.

Den første testen skal tas mandag 1. november etter skoletid og den andre etter skoletid på onsdag.

Molde kommune opplyser i en pressemelding at dersom en av testene viser positivt resultat, skal barnet holdes hjemme. Ved positiv test skal en ringe koronatelefonen på 90 69 06 26.

– Vi sørger da for at ungdommen får time til ny test på teststasjonen så snart som mulig og at analysen blir prioritert. Telefonen er åpen alle hverdager mellom klokken 09.00 og 14.00. Mandag denne uka er telefonen i tillegg åpen 17.00-20.00, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal i pressemeldinga.

De som tester positivt på selvtestingen kan i tillegg til å ringe for timebestilling, også få svar på eventuelle spørsmål.

Ved positiv test ber Molde kommune om at det gis beskjed til lærer på skolen eller pedagogisk leder i barnehagen.

Barn som tester positivt skal holde seg hjemme.

Barn kan gå på skolen eller i barnehagen de dagene testingen foregår dersom de tester negativt. De som får symptomer bør holde seg hjemme, og ta en test på teststasjonen så snart som mulig.

Fra fredag til søndag fikk Molde kommune melding om 43 nye tilfeller av korona. Det er registrert smitte ved følgende barnehager: Øverland barnehage, Langmyra barnehage og St. Sunniva barnehage. Og det er smitte ved Bekkevoll ungdomsskole, Sellanrå skole, Nordbyen skole, Kvam skole, Midsund skule, Langmyra skole og Romsdal videregående skole.

Den siste uka har til sammen 57 personer testet positivt for korona på teststasjonen i Molde.