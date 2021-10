– Lånegjelden gjør at kommunen ikke har økonomisk bærekraft nå

Nyheter

I budsjett- og økonomiplanen for 2022-2025 er kommunedirektøren krystallklar på at Molde kommune må sette inn til tiltak for å greie å betale på lån de kommende åra.

– Den store lånegjelden er årsaken til at kommunen ikke har økonomisk bærekraft og må redusere budsjettrammene til tjenesteproduksjonen i denne økonomiplanperioden, skriver kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen.

Lånene stammer fra en rekke investeringer (se faktaboks) som Molde, men også tidligere Nesset og Midsund kommuner har gjort i nyere tid.

De største som nå fullføres er Sjøfronten 2 og Årølia skole. Samtidig er andre store prosjekter som Midsund skule, Idrettens hus, Sjøfronten 1 og Nesset helsehus fullført.

I tillegg brukes mange titalls millioner på å kjøpe og opparbeide tomter til både bolig og næring - som kommunen er avhengig av å få solgt for å minske gjelda.

Dette er Moldes siste investeringsprosjekt: Prosjekt som er fullført eller i gang: Idrettens Hus (188 mill. kr)

Sjøfronten 1 og 3 (169 mill. kr og 60 mill. kr)

Midsund skule (170,8 mill.)

Nesset helsehus ( 147,6 mill. kr)

Hatlelia barnehage (50 mill. kr)

Sjøfronten 2 (180,5 mill. kr)

Boligfelt Kringstad (159 mill. kr)

Boligfelt Strandelia (60 mill. kr)

Gravplassutvidelse Røbekk (54,3 mill. kr)

Nye Råkhaugen (97 mill) Nye, store prosjekt som kommer: Årølia skole (235,5 mill. kr)

Lillekollen barnehage (60 mill. kr)

Skjevik Industriområde (33 mill. kr)

Flerbrukshall Kviltorp skole (53 mill. kr)

Molde Kunstgressbane (KGB) Lubbenes – baneløsning og garderobebygg (43,6 mill. kr)

Gang- og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsonsveg (27 mill. kr)

Kjøp og opparbeidelse av tomtefelt for boliger (f. eks. Elgsåslia, Nesbøen, Hasleliåsen og Kringstad. Her ble det brukt 43 mill. kroner i 2020).

Kjøp og opparbeidelse av tomtefelt næring (f. eks. Årødalen industriområde, Skjevik og Åsane (Skåla), samt Stormyra industriområde på Midsund).

Uteområde Antonbua (9 mill. kr) Eldre, nye prosjekt: Nessethallen (52,4 mill. kr)

Nobel bofellesskap (85,5 mill. kr)

RA 1 på Cap Clara - silanlegg for kloakk (61 mill. kr)

Krisesenteret for Molde og omegn (64,3 mill. kr)

Molde kulturskole (127 mill. kr)

Barnas hus barnehage (37 mill. kr)

Sellanrå skole (80,5 mill. kr)

Vågsetra skole (128 mill. kr)

Bekkevoll ungdomsskole (Red. anm.: Listen er basert på utvalgte, større og konkrete prosjekt, og er dermed ikke komplett)

Går utover driften

I alt er lånene på rundt 3,5 milliarder kroner i 2021. I 2022 vil det stige til 4,1 milliard. Når den økende renten er lagt inn i budsjettet, viser det at renter og avdrag vil ta en stadig større jafs av kommunebudsjettet.

Kritikere av kommunens investeringer har ofte blitt møtt med at investering og drift ikke kan sammenliknes, eller at budsjettene har lite å gjøre med hverandre å gjøre.

– Viser ikke budsjettsaka nå at investeringer nettopp går utover drift, Marianne Stokkereit Aasen?

– Det er to forskjellige budsjett, men de har med hverandre å gjøre. Følgene av investeringsbudsjettet kommer jo i drifta. Følgene av investeringsbudsjettet er renter og avdrag, og renter og avdrag skal dekkes i driften. I teorien kan Molde kommune ta opp så mye lån man vil, men man må sørge for at man greier å betale renter og avdrag innenfor det driftsbudsjettet man har, forklarer hun til Romsdals Budstikke.

I 2024 vil renter og avdrag koste hele 217,8 mill. kroner. Det er en økning på 63,4 mill. kroner fra 2021, og tilsvarer en økning på 41,1 prosent.

– Dette er på basis av de investeringene som ligger inne i økonomiplanen nå, men vi vet at lånene vil øke ytterligere i perioden, fordi vi vet at det blir behov for å investere mer innen helse og omsorg, sier Stokkereit Aasen.

– Molde er ganske godt stilt

Ifølge den nye kommunedirektøren har Molde kommune totalt sett gjort store og viktige investeringer de seneste åra.

– Er dette godt investerte penger?

– Vi er ganske godt stilt når det gjelder infrastruktur for skoler og barnehager framover. Når nye Årølia skole er ferdig, er vi godt stilt i forhold til den befolkningsstrukturen vi blir fortalt at kommer. Innen helse og omsorg er det et økende behov – som i de fleste andre kommuner. Grepa man har gjort i Molde gjennom en del år, har vært veldig viktige og riktige, sier Stokkereit Aasen.

Forsvarer Sjøfronten

Hun har fått med seg at det har vært mye debatt om Sjøfronten.

– I et byutviklingsperspektiv er i alle fall Sjøfronten kjempeviktig. Spør du innbyggerne som har brukt området det siste året, ser vi at det er mye mer liv i sentrum, sier Stokkereit Aasen og viser til at Molde konkurrerer med hele Norge om arbeidskraft.

– Skal vi få flere til å bli værende og flere til å flytte hit, sier næringslivet at basistjenestene våre må være gode, slik som skoler og ledig plass i barnehagene, slik at nyansatte kan flytte hit. Det andre er kultur, at det er en god by. De byene i Norge som klarer å få til vekst, er de som satser på å bygge en god by. Det kommer også omlandet rundt til gode, viser forskning.

– Med erfaring som rådmann fra andre steder, hvordan ser du på lånegjelda til Molde?

– Den er helt klart en utfordring at vi ligger så høyt. Den gjør jo at vi må endre drifta vår, fordi det henger så nøye sammen med renter og avdrag, som må tas fra driften og dermed konkurrerer med tjenesteproduksjonen. Da må vi redusere på tjenestene for å greie å betale lovpålagte renter og avdrag. Alle kommuner har jo lån, men det som er viktig for oss nå er å bremse i 2022 og 2023 ved å omstille driften, slik at vi også senere kan gjøre investeringer som trengs.

– Er det en frykt for på havne på Robek (kommuner som er i så stor økonomisk ubalanse at de må under statlig kontroll, journ. anm.)?

– Vi er selvsagt oppmerksomme på det. Hvis vi ikke endrer nå, er vi godt på veg ned «Robek-trappa». Vi er nede i det gule området. Men heldigvis er det ei trapp, og vi kan snu og gå opp igjen. Det er ikke en rutsjebane, men blir det fort om vi ikke gjør endringer nå. Det betyr at vi må se på tjenestene våre, om de kan gjøres annerledes, er det mer digitale verktøy som kan tas i bruk, osv.

Kommunedirektøren med forslag til moldebudsjett 2022: Vil kutte tre vedtatte tiltak – rammer barn og familier Foreslår blant annet å reversere vedtak om reell full barnehagedekning, at barnetrygd holdes utenom sosialstønad, og opplæring i grunnleggende norsk.

– Hvorfor er det tre vedtak for barn og familier du foreslår å droppe i budsjettet, og ikke andre ting som heller ikke er lovpålagt?

–– Vi har ikke så mange tjenester i Molde som ikke er lovpålagte, men de må vi også se på når vi skal ta ned budsjettet vårt. Vi har et overforbruk i år på 65 mill. kroner, pluss 16,6 mill. kroner som ligger inne neste år. Da er vi oppe i over 80 millioner som vi må endre drifta med i 2022 for å klare å komme i balanse. Da må vi se på tjenestene våre. De tre vedtakene er nylig fattet ja, men de ble bare vedtatt med dekning i 2021, og ikke framover i økonomiplanen. Da er det kanskje lettere å reversere noe nylig som ikke er lovpålagt enn å begynne å ta ned på eksisterende tjenester som har vart over tid. Men det må vi også se på, sier Stokkereit Aasen.

– Jeg legger fram forslag, så er det opp til politikerne å prioritere, legger hun til.

Dahl: – Skal klare det

Torgeir Dahl (H), som har vært ordfører i perioden med investeringene, sier dette:

– Med tanke på lån, er det ingen overraskelse at de skal betales tilbake. Nå opplever vi stigende rente, men har i lang tid vært heldige med rekordlave renter. Kommunedirektøren foreslår nå klokt å skyve på ytterligere låneopptak, så vi ikke blir så høgt belånt

– Har en vært for ivrig med å ta opp lån?

– Vi har hatt store ambisjoner og har rustet opp mange bygg, både skoler, barnehager og andre. Jeg angrer ikke på noen av dem, og ser ikke at vi burde gjort det annerledes. Vi er nok over snittet belånt, men jeg er ikke kjempebekymret, sier Dahl.