Etter at det brøt ut smitte på skolen tok 14 år gamle Birk Larsen Helset fra Molde en hurtigtest tirsdag og en ny hurtigtest torsdag. Begge var negative. Men for sikkerhets skyld tok han også en test på kommunens teststasjonen i Molde fredag, altså dagen etter den siste hurtigtesten. Til familiens overraskelse var svaret at Birk var smittet av korona.