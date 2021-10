Nyheter

Nye Veier AS har fått oppdraget med å utbedre europaveg 136 på strekningen Vestnes til Dombås. På E136 gjennom Romsdalen er behovet for utbedringer stort. Onsdag forklarte direktøren for planlegging og drift i Nye Veier AS, Finn Aasmund Hobbesland, hvordan selskapet vurderer vegprosjekt som skal gjennomføres.