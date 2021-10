Nyheter

I en pressemelding onsdag kveld skriver Molde kommune at de nå har et pågående koronautbrudd ved Kirkebakken omsorgssenter.

– Til sammen er fire brukere og en ansatt smittet. Institusjonen er nå stengt for besøkende. Inntil videre tas det heller ikke inn nye pasienter. Tre av de fire brukerne er fullvaksinerte. Den fjerde er uvaksinert. De er høyst sannsynlig blitt smittet av en fullvaksinert ansatt, skriver kommunen.

Setter inn tiltak

– Sikkerheten til ansatte og brukere har høyeste prioritet nå, og i samarbeid med kommuneoverlege Cato Innerdal har vi iverksatt en rekke smitteverntiltak, opplyser enhetsleder Hilde Oppigård.



Hun opplyser videre at alle ansatte må jobbe med munnbind og at de bruker hansker ved fysisk berøring.

– De sjuke er isolert på rommene sine. Ansatte skal testes annenhver dag framover, og brukerne blir testet regelmessig. Alle skal holde minimum en meters avstand i felleslokalene, opplyser Molde kommune.

Stengt for besøkende

Samtlige avdelinger ved Kirkebakken omsorgssenter er nå stengt for besøkende.

– Brukere som er alvorlig syke eller døende kan ta imot besøk, men pårørende må da bruke smittevernbekledning, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal. Han forteller at brukerne ved kirkebakken omsorgssenter nylig har fått tilbud om en tredje vaksinedose, og at de aller fleste valgte å ta vaksinen. Den har effekt etter en uke.



– Vi håper at den tredje dosen vil være med å beskytte mot alvorlig sjukdomsforløp, sier kommuneoverlegen.

Ti smittede denne uka

Molde kommune fikk også melding om nye smittetilfeller i går. Da testet seks personer positivt. Disse er trolig knyttet til hverandre, men de har ikke sammenheng med de smittede ved Kirkebakken omsorgssenter, skriver kommunen. Molde kommune har nå 24 registrerte tilfeller så langt i oktober.

