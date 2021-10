Hustadvika: Brann i båt

Nyheter

Klokka 18.03 rykket politiet og brannvesenet ut etter melding om brann i en båt i Harøysundvegen i Hustadvika kommune. Politiet skriver at båten ligger i Håsundet i Harøysund. Båten er en fritidsbåt på rundt 25 fot.

– Melding om båt i full fyr, båten ligger fortøyd til kai. Ingen opplysninger om at det er personer i båten, skriver politiet på Twitter.

Har fått slagside

Brannmannskaper både fra Bud og Elnesvågen har rykket ut. De er nå framme på stedet og driver slokkearbeid.

– Det siste er at båten har fått slagside, og det blir nå satt inn ei pumpe for å få ut vann, sier Anja Lereng ved 110-sentralen i Møre og Romsdal til Rbnett like før klokka 19.





Saka blir oppdatert

#HBR #Hustadvika ute på brann i båt ved Harøysundvegen. Båten overtent. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) October 26, 2021