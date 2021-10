Ber om at grensa for HV ikkje blir endra

Nyheter

I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det lagt opp til at grensa mellom HV-områda Bergenhus og Møre og Fjordane skal følgje fylkesgrensene mellom Vestland og Møre og Romsdal. I dag strekker Møre og Fjordane HV-område seg sørover til Sognefjorden. Forslaget, som altså vil bety at Møre og Fjordane misser Nordfjord og Sunnfjord, vart lagt fram av den no avgåtte regjeringa til Erna Solberg (H).