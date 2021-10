Nyheter

Kulturstreiken er over

Etter mer enn sju uker er streiken i kultursektoren over. Ved 3.30-tiden i natt opplyste Riksmekleren at LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser fra 1. april 2022.

– Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helgen. Forhandlingene endte med en løsning begge partene aksepterte natt til mandag, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Fortsatt leting etter savnede i Hardanger

En kvinne og to menn er savnet etter at en båt ble tatt av strømmen i en elv ved Tokagjelet i Kvam i går kveld.

– De har mest sannsynlig havnet utfor demningen i Tokagjelet og forsvunnet ned gjelet i fossen, sa innsatsleder Synnøve Malkenes i Vest politidistrikt under en orientering i natt ifølge Bergensavisen.

424 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 424 koronasmittede i Norge. Det er 215 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 595 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 398, så trenden er stigende. Fredag var 121 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var like mange som dagen før, men 26 flere enn forrige fredag.

Gunther fra «Friends» er død

Skuespiller James Michael Tyler, som er best kjent for å ha spilt karakteren Gunther i den legendariske TV-serien «Friends», er død av kreft 59 år gammel, meldte nettstedet TMZ i natt.

Skuespilleren kunngjorde tidligere i år at han hadde prostatakreft, like etter at han var en del av den mye omtalte gjenforeningsepisoden av serien. Gjennom Friends' ti sesonger dukket Gunther, som jobbet på kafeen Central Perk – vennegjengens faste samlingspunkt, opp i 150 episoder, ifølge oversikten på filmnettstedet IMDb.

243 millioner til TV-aksjonen

I natt hadde årets TV-aksjon – til inntekt for Plan – innbrakt 243,3 millioner kroner. Dette er det høyeste beløpet noen gang ved avslutningen av sendingen, opplyste organisasjonen sent i går kveld.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt til vårt arbeid for å bekjempe barneekteskap, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Sesongens første tap for Zuccarellos Minnesota Wild

Mats Zuccarello og Minnesota Wild har sesongåpnet sterkt med fire strake seiere, men de fikk det tøft mot Nashville Predators i Saint Paul i Minnesota i natt norsk tid.

Etter første periode ledet bortelaget 3-0. Wild tok aldri nevneverdig innpå, og kampen endte til slutt 5-2 til Predators. Zuccarello noterte seg for to skudd i løpet av sine knappe 17 minutter på isen. Neste ut for Wild er Vancouver Canucks tirsdag.