Kraftig snøvær og vanskelige kjøreforhold i Romsdalen. Flere trailere havarerte

Nyheter

Fredag morgen i 06.30-tida melder både politi og Vegvesen på Twitter at det fortsatt er store trafikale problemer langs E136 i Romsdalen.

I morgentimene fredag var vegen helt stengt for trafikk i en times tid. Det var et vogntog som sto fast på toppen av Verma. Klokka 07.34 skriver Vegvesenet at vegen er åpen for trafikk igjen.

Det er snøvær og slaps på stedet, skriver politiet.

Problemer siden torsdag kveld

Torsdag kveld opplyste operasjonssentralen at det var flere trailere som sto havarert langs vegen og hindret brøyting. Dette medførte at vegen var stengt. Politiet ba alle som hadde omkjøringsmuligheter om å benytte disse.

Det bes fortsatt om at folk beregner god tid og være skodd for forholdene.

Det snør kraftig på stedet, opplyste politiet torsdag kveld. Da sa de også at det var en del kjøretøy som ikke holdt plassen sin i køa under bilbergingen, som førte til ytterligere kaos.

– Vær tålmodig, det jobbes for å få avviklet trafikken som normalt, er oppfordringen fra politiet torsdag kveld.

Jord- og flomskredfare

I følge NTB er det varsel om jord- og flomskredfare på nordvest-landet og Trøndelag. Oransje nivå for deler av Møre og Romsdal.

Det er Norges vassdrag- og energidirektorat via varsom.no som har sendt ut varselet. Oransje farenivå gjelder fra Stranda i Møre og Romsdal til Kyrksæterøra i Trøndelag. Oransje farenivå er det nest høyeste farenivået.

Resten av Møre og Romsdal og vestlige Trøndelag er på gult farenivå.

Yr har oppdatert farevarselet på snø for Møre og Romsdal og Vestland.

Fram til fredag ettermiddag kan det lokalt komme 25-60 cm over 400 m i nord. Sør for Nordfjord er det ventet snøbyger over 300 m, der kan det komme 10-40 cm, skriver Meteorologene på Twitter.