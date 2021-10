Kraftig snøvær og vanskelige kjøreforhold i Romsdalen. Flere trailere havarert

Nyheter

På Twitter opplyser operasjonssentralen at det er flere trailere som står havarert langs veien og hindrer brøyting.

Dette har medført at veien er stengt.

Vegtrafikksentralen jobber for fullt for å skaffe tilgjengelig resursser til stedet.

POlitiet ber de som har omkjøringsmuligheter å benytte disse.

Trafikken mot vest skal nå gå som normalt.

Politiet er på stedet og starter dirigering av trafikk mot øst.

Det bes om at folk beregner god tid og være skodd for forholdene.

Det snør kraftig på stedet, opplyser politiet.





Yr har oppdatert farevarselet på snø for Møre og Romsdal og Vestland.

Frem til fredag ettermiddag kan det lokalt komme 25-60 cm over 400 m i nord. Sør for Nordfjord er det ventet snøbyger over 300 m, der kan det komme 10-40 cm, skriver Meteorologene på Twitter.