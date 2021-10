Nyheter

Det var Jan Arve Dyrnes fra Arbeiderpartiet som i kommunestyret torsdag foreslo at Hustadvika kommune skal bruke åtte millioner kroner på å kjøpe inn lærebøker til elevene i grunnskolen. Kommunen har spart mye penger på å gå over til digitale læremidler. Men sparingen har gått for langt, mener Dyrnes.