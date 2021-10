Fortsatt stengt for innsyn i Hustadvika

Nyheter

Den elektroniske innsynsløsningen som gir offentligheten tilgang til kommunens postjournal og politiske sakspapirer ble stengt for innsyn mandag etter at det ble kjent at dokumenter som inneholdt taushetsbelagte personopplysninger lå åpent tilgjengelig på nettsidene. Innsynet ble stengt fordi kommunen manuelt vil forsikre seg om at ikke flere taushetsbelagte dokumenter ligger åpent på nettet.