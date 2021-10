Styrelederen i Helse Møre og Romsdal:

- Sjukehuset på Hjelset bygges som planlagt

- Jeg kan ikke se at Hurdal-plattformen til regjeringen endrer noen ting i de kortsiktige planene for sjukehustilbudet i Møre og Romsdal, sier styreleder Ingve Theodorsen. Det betyr stø kurs for nysjukehuset på Hjelset og åpning av fødeavdeling i Kristiansund 1. desember.