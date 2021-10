Fungerende biskop om kvinneprest-bråket: – Det kan ikke være sånn

Nyheter

– Vi har mannlige og kvinnelige prester på helt lik linje. Vi har jo en biskop som er kvinne, og vi har i alle fall hatt kvinnelige prester siden 1975 i bispedømmet.

Slik svarer fungerende biskop, Olav Gading, på spørsmål om hvilken holdning Møre bispedømme har til kvinnelige prester.

Forrige uke utalte Vidar Nes Mygland, som er ansatt som om vikarprest i Ørskog, til Sunnmørsposten at han ikke kan ha gudstjeneste sammen med kvinnelige prester.

Meiner at kvinner ikkje kan vere prestar Den nye soknepresten i Ørskog meiner at kvinner ikkje kan vere prestar. Likevel har Møre-biskop Ingeborg Midttømme ønskt han velkomen til presteteneste.

– Hva tenker dere i Møre bispedømme om folk som ikke vil forholde seg til kvinnelige prester?

– Vi har ikke noen som ikke vil forholde seg til kvinnelige prester. Vi har noen som synes det er vanskelig å samarbeide med kvinnelige prester, om enkelte ting. Det gjelder særlig å ha gudstjeneste sammen.

Gading forteller at han som fungerende biskop ikke vet hva som har blitt sagt i samtalene med de prestene det gjelder.

– Biskop Midttømme har hatt samtaler med de dette gjelder. Innholdet i de samtalene, det kjenner ikke jeg. Det kjenner bare de som var med på dem.

– Er flere prester i Møre bispedømme som ikke ønsker å jobbe med kvinner?

– Vi har ingen prester som ikke ønsker å jobbe med kvinner, sier Gading.

Har vært i samtaler

Gading innrømmer likevel at han har vært i samtale med vikarprest Mygland på mandag.

– Hva kom frem i den samtalen?

– Vi hadde en samtale og skal fortsette samtalen, svarer Gading, og legger til at han ikke vil si noe mer om det.

Vikarprest er tatt ut av teneste inntil vidare Den nytilsette vikarpresten i Ørskog, Vidar Nes Mygland, har dei siste dagane skapt stor debatt. Han har mellom anna uttalt at kvinner ikkje bør vere prestar og at han ikkje vil ha gudsteneste med kvinnelege kollegaer.

– Er det problematisk at prester ikke vil samarbeide med kvinner?

– Vi har prester som har unngått samarbeid med kvinnelige prester på enkelte områder. Bispemøtet har sagt at denne praksisen må opphøre. Det kan ikke være sånn, rett og slett, sier den fungerende biskopen.

– Vil du si at det er et utbredt problem?

– Spørs hva du mener med utbredt problem. Det er et problem når det skjer sånn at det påvirker arbeidsmiljøet negativt. Uavhengig om det er få eller mange. Da er det et problem, og det skal ikke være sånn.

Skal ikke kunne reservere seg

I fjor høst vedtok Bispemøtet at mannlige prester ikke kan reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kollegaer. Likevel mener noen at dette skjer. Prest Anders Barstad hevdet til NRK at det blir endret på vaktlistene flere steder, sånn kvinneprest-motstandere «slipper» å jobbe med kvinnelege prester.

– Hva tenker du om det?

– Jeg kjenner ikke til at dette skjer, og det skal ikke skje. Også biskop Midttømme har sagt at dette ikke skal skje, svarer Gading.

Han forteller også at Bispemøtet sitt vedtak er krystallklart.

– Man kan ikke, og skal ikke kunne reservere seg mot samarbeid, avslutter den fungerende biskopen.

Meiner enkelte slepp å jobbe med kvinner: Meiner enkelte slepp å jobbe med kvinner – ber biskopen gripe inn Meiner fast tilsette prestar «slepp» å ha gudsteneste med kvinnelege kollegaer.