Nyheter

Klokka 17.08 fredag ettermiddag meldte vegtrafikksentralen at Fannefjordtunnelen var stengt. Årsaken var at et kjøretøy hadde fått stans inne i tunnelen.

Like før 17.30 melder vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen igjen. Den ene bilen er flyttet til nødlomme, og vil bli berget etter hvert.