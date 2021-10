Nå kommer kvinneprest-spørsmålet på Bispemøtets bord igjen

Nyheter

I fjor høst vedtok Bispemøtet at mannlige prester ikke kan reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kollegaer. Til tross for vedtaket utalte Vidar Nes Mygland, som er ansatt som om vikarprest i Ørskog til Sunnmørsposten at han ikke kan ha gudstjeneste sammen med kvinnelige prester.