Kritisk til manglande oppfølging etter kutt

– Kutt i tilbod merkast i dei einskilde sine kvardagsliv, og betyr hinder for retten funksjonshemma har til å leve som andre. No må vi få på bordet kva konsekvensar kuttrunden i 2018 faktisk har fått. Det seier Knut Sverre Berge, leiar for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Molde kommune. Han representerer også Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU, Molde og omland.