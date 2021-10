Kritiserer regjeringen for full forvirring rundt fellessjukehus

– Jeg håper det er den nyutnevnte helseministeren Ingvild Kjerkols uttalelser om at fellessjukehuset på Hjelset skal bygges som planlagt, som gjelder. Da kan man ikke ha to fødeavdelinger og to akuttsjukehus, sier stortingspolitiker Helge Orten (H).