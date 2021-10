Ett smittetilfelle i Molde FK

Nyheter

Det melder klubben via sine nettsider.

Klubben skriver at de gjennom hele perioden med pandemi har unngått smitte i spillergruppa og blant de ansatte på stadion, men at det tirsdag ble påvist et smittetilfelle i klubben.

Molde Fotballklubb gjennomfører testing av ansatte med symptomer, etter nasjonale retningslinjer og egne prosedyrer. Ved en slik test er det påvist koronasmitte hos en person.

Klubben har gjort tiltak, i samarbeid med kommuneoverlegen.

Vedkommende er isolert og nærkontakter er blitt testet. Ingen andre har testet positivt. Det vil bli gjennomført symptomkontroll og testing, både med hurtigtest og PCR-test de neste dagene.

Personen som er smittet har kun lette symptomer.

Tromsø Idrettslag og Norges Fotballforbund er informert om saken.

Molde skal møte Tromsø hjemme på Aker stadion lørdag.