Knivstukket jogger i Skien avhørt

Mannen som ble knivstukket på joggetur i Skien, er ferdig behandlet på sykehus og ble i natt avhørt om hendelsen. Ingen er pågrepet i saken.

Mannen som ble stukket, er i 50-årene. Han ble knivstukket i et skogområde på Gulset ved 18.30-tiden i går kveld.

590 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 590 koronasmittede i Norge. Det er åtte flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 433 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 472, så trenden er synkende.

Nytt gjeldstak godkjent i USA

Representantenes hus har godkjent den midlertidige avtalen om å heve gjeldstaket i USA. I forrige uke ble avtalen godkjent i Senatet.

Avtalen, som nå bare trenger president Joe Bidens signatur for å tre i kraft, utsetter gjeldskrisen i USA til desember ved at gjeldstaket heves med ytterligere 480 milliarder dollar. Det nåværende gjeldstaket ble satt i sommer og er på 28.400 milliarder dollar.

USA åpner landegrensene

USA gjenåpner landegrensene for ikke-nødvendig trafikk til og fra Canada og Mexico i begynnelsen av november. Det opplyste høytstående tjenestepersoner i Biden-administrasjonen i natt norsk tid.

Endringen trer i kraft samtidig som at USA åpner for innreise med fly for vaksinerte utenlandske statsborgere. Reiseforbudet for flytrafikken ble kunngjort i forrige måned.

Eks-statsråd koronadød i fengsel

Venezuelas tidligere forsvarsminister Raul Isaias Baduel (66) er død i fengsel som følge av komplikasjoner etter å ha blitt smittet med koronavirus.

Baduel var forsvarsminister i avdøde president Hugo Chávez' regjering og hjalp med å gjeninnsette Chávez som president etter et kupp i april 2002. Baduel satt i fengsel i åtte år etter å ha blitt dømt for korrupsjon. Etter løslatelsen i 2015, ble han fengslet på nytt, denne gang for komplott mot nåværende president Nicolás Maduro.

To skutt i Stockholm

En mann i 40-årene ble drept og en 16 år gammel gutt alvorlig skadd da de ble skutt sør i Stockholm i går kveld, opplyste politiet i natt. I de tidlige morgentimene var ennå ingen pågrepet.

Også mandag kveld var det skyting i samme del av Stockholm, men det ble da verken funnet noen skadde eller gjerningspersoner.