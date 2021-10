Blir «revet med» på anleggsarbeid

Nyheter

Geir Sylte er leder for Sylte og Malmedal AS, som holder på med kabelgrøfting for Istad Nett, som skal sikre strøm til det nye og gigantiske landbaserte fiskeoppdrettsanlegget i Harøysund. Sylte og Malmedal AS har 13 mann i sving, pluss underentreprenører på strøm, betong og sprenging. Det jobbes på spreng, med andre ord, og totalt er over 20 mann i aksjon. Pluss en rev, altså. En ungrev som åpenbart er blitt «revet med» av alt som skjer på Løsetvegen, mellom Løset og Ås. Geir Sylte sendte oss flere bilder av det morsomme opptrinnet onsdag morgen.