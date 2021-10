Vil ikke love dato for kutt i ferjeprisene

Nyheter

– Vi har lovet at ferjetakstene skal settes ned til det halve at hva de var i vår. Jeg vil ikke love noen dato for når dette skjer, men vi har sagt at det skal skje i løpet av inneværende fireårsperiode. Jeg vil være en pådriver i Stortinget for at ferjetakstene så raskt som mulig kan settes ytterligere ned, sier stortingspolitiker Per Vidar Kjølmoen til Romsdals Budstikke.