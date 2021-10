Nyheter

287 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 287 koronasmittede i Norge. Det er 22 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 432 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 514, så trenden er synkende.

Pågripelser etter voldshendelse på Jæren

To gutter i tenårene er pågrepet etter at to mindreårige gutter ble utsatt for vold i Nærbø i Rogaland. Sørvest politidistrikt ble varslet om saken klokka 22.40 i går kveld.

Ved 1.15-tiden i natt meldte politiet at to gutter var pågrepet i forbindelsen med hendelsen.

Under halvparten sier ja til å bruke munnbind

46 prosent er positive til at vi skal bruke munnbind her i landet, ifølge en undersøkelse fra Norsk koronamonitor som ble offentliggjort i natt. Samtidig har aldri så få fryktet å bli smittet.

Andelen som i oktober er positive til munnbind, er 14 prosentpoeng lavere enn i september, og den har ikke vært lavere siden juli i fjor.

Storbritannia åpner for flere land

Storbritannia åpnet fra i natt for reiser til ytterligere 42 land og territorier. Dette kommer i tillegg til 41 land og territorier som ble fjernet fra listen i forrige uke.

Samtidig ble 47 land fjernet fra rødlisten, noe som betyr at tilreisende fra disse landene ikke lenger trenger å sitte elleve døgn på karantenehotell ved ankomst til Storbritannia. Fra i dag består rødlisten kun av sju land – alle i Latin-Amerika.

Uklart om IMF-lederen får fortsette

Det internasjonale pengefondet (IMF) har ennå ikke besluttet om Kristalina Georgieva får beholde lederstillingen i institusjonen. En konklusjon er imidlertid ventet innen kort tid. Det opplyste IMF i natt.

En gransking i regi av et advokatfirma har konkludert med at Georgieva manipulerte data i favør av Kina mens hun hadde en høytstående posisjon i Verdensbanken, før hun overtok ledervervet i IMF for to år siden.

Jordskjelv på Hawaii

To jordskjelv med styrke på 6,1 og 6,2 rammet i natt norsk tid utenfor Big Island på Hawaii, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Det ble ikke utsendt tsunamivarsel. Det kom heller ingen meldinger om personskader, men skjelvet kunne merkes både på Big Island og på Oahu, der delstatens hovedstad Honolulu ligger.