Nyheter

Den store russefesten i Kleivehallen er i full gang. Da Rbnett sine utsendte ankom festarenaen klokka 2120, var det mange hundre ungdommer som sto i kø utenfor hallen. Stemningen virket meget lystig og god, og ungdommene er virkelig godt passet på om det skulle skli litt ut. For her er det et stort oppbud av både politi, innleide profesjonelle vakter, samt natteravner og personale fra Norsk Folkehjelp Nesset.