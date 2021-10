Nyheter

Ingen pågrepet etter at ung mann ble skutt i Oslo

Ingen er fredag morgen pågrepet etter at en ung mann torsdag kveld ble skutt på Mortensrud i Oslo. Tilstanden til mannen, som er innlagt på Ullevål, var torsdag kveld kritisk.

Skytingen skjedde utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel. Mannen fikk behandling på stedet før han ble sendt til sykehus. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.22 torsdag kveld.

508 nye koronasmittede registrert siste døgn – 130 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 508 koronasmittede i Norge. Det er 73 færre enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 130 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 87 færre enn samme dag forrige uke

De siste sju dagene er det i snitt registrert 450 koronasmittede per dag. Torsdag var 97 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

Senatet stemte for å unngå gjeldskrise

Senatet har stemt ja til en avtale som gjør at USA fortsatt kan låne penger i to måneder til og dermed unngå en stor gjeldskrise.

Avtalen må også godkjennes i Representantenes hus, der den antas å bli vedtatt, før den havner på president Joe Bidens bord. Finansdepartementet advarte om at USA kom til å stå uten penger til å håndtere landets enorme statsgjeld om ikke gjeldstaket ble hevet innen 18. oktober.

Google vil hindre at klimafornektere tjener reklamepenger

I nye retningslinjer for annonsører, utgivere og folk som lager YouTube-videoer, varsler Google at de vil forby det å tjene penger på innhold som bryter med «veletablert vitenskapelig konsensus rundt eksistensen og årsakene» til klimaendringene, heter det i en uttalelse fra selskapet.

– Dette omfatter innhold som omtaler klimaendringer som tøys eller svindel, påstander som nekter for at langtidstrendene viser at det globale klimaet varmes opp, og påstander som nekter for at utslipp av drivhusgasser og menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringene, skriver Google.

Seks polakker bøtelagt for fiskesmugling i Finnmark

Seks polakker ble torsdag bøtelagt for fiskesmugling ut av Norge. Til sammen fikk de seks nesten 100.000 kroner i bøter.

To biler ble torsdag stanset ved grensestasjonen på Kivilompolo på grensen til Finland lastet med nesten 250 kilo fiskefilet.

– Fisken er beslaglagt. Bøtene ble vedtatt og betalt og alle seks kunne reise videre, forteller operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Moxnes inn i utenriks- og forsvarskomiteen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes blir Rødts representant i utenriks- og forsvarskomiteen i neste stortingsperiode.

Fra før er det klart at Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen går inn i Stortingets finanskomité.