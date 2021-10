Økt smittetrykk i Vestnes: – Ikke nødvendig med ekstratiltak

Nyheter

Onsdag ble det kjent at to elever i to forskjellige klasser ved Tomrefjorden skule var blitt koronasmittet.

Elever ved Vestnes-skole koronasmittet Det er to elever ved Tomrefjord skule som er smittet.

– Det er generelt økende smittetrykk i Vestnes kommune, heter det i en oppdatering torsdag ettermiddag.

Her melder også kommunen at de har hatt møte i kriseledelsen for å gå gjennom situasjonen.

– Kriseledelsen finner det ikke nødvendig å gjøre ekstra tiltak, skriver de.

– Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen, er vi inne i en ny fase av pandemien, der personer som er fullvaksinerte opplever koronasmitte som forkjølelsessymptom, og hvor de fleste ikke blir alvorlig sjuke, heter det i utdypingen fra Vestnes kommune.