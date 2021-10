Promillekjørte på MC i Molde – sunnmøring dømt til fengsel

Nyheter

Det var i slutten av juli i for at sunnmøringen i 50-årene kom til Molde på motorsykkel. Han skulle videre til Trondheim, men etter et kort stopp på en bensinstasjon på Bolsønes, veltet sykkelen over ham. Han fikk hjelp til å reise opp sykkelen, og kjørte deretter i retning Trondheim.