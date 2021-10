Fra minus til pluss på tre måneder

Nyheter

Etter første kvartal i år hadde kommunen et driftsresultat på minus 12,3 prosent. Etter andre kvartal er situasjonen atskillig lysere. Nå er netto driftsresultat snudd til et pluss på 7,4 millioner kroner. Det kom fram i økonomirapporten som kommunedirektøren la fram for formannskapet tirsdag.