Elever ved Vestnes-skole koronasmittet

Vestnes kommune opplyser onsdag kveld at det er registrert koronasmitte i to skoleklasser ved Tomrefjord skule.

De to elevene har ikke vært på skolen med symptom.

De berørte klassene er informert gjennom skolen. Alle elevene i disse klassene får tilbud om time for testing torsdag

Vestnes kommune forholder seg til FHI sine prosedyrer ved smittesituasjoner.

– Vi ser nå at smittetrykket øker i kommunen, og vil derfor ha et møte i kriseledelsen i morgen for å vurdere situasjonen og eventuelle tiltak, uttales det i pressemeldinga fra Vestnes kommune.