Nyheter

AstraZeneca søker nødgodkjennelse for covid-medisin

AstraZeneca søker om nødgodkjennelse til en såkalt «antistoff-cocktail» fra det amerikanske legemiddeltilsynet FDA. Medisinen, som har fått navnet AZD7442, er til forebyggende bruk – primært til personer som har nedsatt immunforsvar og derfor ikke utvikler egne antistoffer ved å få vaksinen.

Blant målgruppen er folk som har gjennomgått organtransplantasjon eller får cellegiftbehandling. Selskapet mener legemiddelet reduserer risikoen for å utvikle alvorlig covid-sykdom med 77 prosent.

Zuckerberg avviser anklager fra Facebook-varsler

Facebook-direktør Mark Zuckerberg avviser natt til onsdag norsk tid at selskapet prioriterer profitt framfor trygghet, at de med vilje fremmer polariserende innhold og at de med viten skader barn gjennom sine plattformer. Anklagene ble rettet av en varsler som vitnet i Kongressen tirsdag.

– Kjernen i disse anklagene er en oppfatning av at vi prioriterer profitt over sikkerhet og velvære. Det er rett og slett ikke sant, skriver Zuckerberg.

582 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 582 koronasmittede i Norge. Det er 120 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 472 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 640, så trenden er synkende.

I Oslo er det registrert 152 nye koronasmittede siste døgn. Det er 93 færre enn samme dag forrige uke, men 20 flere enn mandag.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 187 smittede per dag i hovedstaden.