Rapport om helse blant Afghanistan-veteraner

Afghanistanundersøkelsen, en rapport om erfaringer, helse og livskvalitet for Afghanistan-veteraner fra 2012-2020, leveres til forsvarsministeren.

Forsvarets sanitet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress står bak rapporten.

Tredje vaksinedose

Helseminister Bent Høie og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm holder pressekonferanse om koronasituasjonen – der temaet trolig blir vaksiner.

En tredje dose anbefales til folk med alvorlig svekket immunforsvar, ifølge Det europeiske legemiddelverket. De ber også land vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Boligprisene i september

Eiendom Norge gir oss svaret på hvordan prisutviklingen var i boligmarkedet i september. Prisen på borettslagsboliger falt 0,7 prosent i 3. kvartal, viser tal fra NBBL.

Nobelprisen i fysikk kunngjøres

Vinneren av årets nobelpris i fysikk kunngjøres i Stockholm.

Filmteam til ISS

Russland sender i formiddag mannskap til Den internasjonale romstasjonen for å gjennomføre den første filminnspillingen i rommet.

Skuespilleren Julija Peresild sier det er for sent å bekymre seg.

– Om du er redd for ulv, bør du ikke gå inn i skogen. Det er for sent å være redd, sa Peresild til journalister i september.

Norske brytere i ilden i VM

Tirsdag starter kvalifiseringen i gresk-romersk stil i bryte-VM på Jordal Amfi i Oslo. Norske deltakere som skal i ilden er Iselin Solheim (76 kilo) og Ramona Eriksen (50 kilo).