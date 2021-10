Anket overgrepsdom på sju års fengsel – nå har lagmannsretten sagt sitt

Nyheter

Det var i slutten av april i år at saken mot mannen i 50-åra gikk i Møre og Romsdal tingrett. Han ble her dømt til fengsel i sju år for gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter. Overgrepene skjedde fra hun var ei lita jente til hun var langt opp i tenårene. En rekke av disse overgrepene skjedde da de bodde i en romsdalskommune. Han ble også dømt til å betale henne oppreisningserstatning på 250.000 kroner.