110-sentralen sendte mannskap til Eide mandag ettermiddag kl. 14.05 etter melding om et vogntog i grøfta på fylkesvegen mellom Eide sentrum og Strand ved Kvernesfjorden.

Det viste seg at utforkjøringen hadde skjedd for en stund siden, skriver 110-sentralen på twitter.

De meldte samtidig at alt var under kontroll og at bilberger var på veg.