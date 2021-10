Vil ha med inn de som står utenfor

Nyheter

Moldekameratene bokseklubb Molde ønsker å trekke med flere. Derfor har klubben i høst ekstra søkelys på personer som sliter med ensomhet og manglende fysisk aktivitet. Innflytter, innvandrer eller innesitter. Felles i satsingen er at det tenkes bredt når klubben inviterer med flere. Samarbeid med Nav og flyktningetjenesten gjør at klubben i oppstarten kan gi åtte kvinner og menn et gratis treningstilbud. Søtte fra Sparebank1 SMN gjør også satsingen mulig.