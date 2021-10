Nyheter

På siden Downdetector , som sporer problemer for ulike nettsider, meldes det om et stort hopp i meldinger om driftsproblemer for Facebook den siste halvtimen.

Det samme gjelder apper som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som alle eies av Facebook og deler mye av den samme infrastrukturen.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til problemene.