Bil utfor vegen – fire til sjukehus

Nyheter

Politiet meldte mandag kl. 15.31 om en trafikkulykke på Horgheim på E136 i Romsdalen. Der hadde et kjøretøy med fire personer havnet utfor vegen.

De fire ble først undersøkt av ambulansepersonell på stedet, og deretter tatt med til sjukehus for sjekk.

Operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes opplyste til Rbnett rundt kl. 16.30 at politiet ikke kjenner skadeomfanget hos de fire. To av dem er kvinner i 60-åra, to er barn under 18 år.

– To har adresse her i fylket, mens to er hjemmehørende annet sted i landet, sier operasjonslederen.

Trafikken går i hovedsak som normalt på stedet.