Må trolig investere minst 70 millioner i nytt anlegg

(Driva:) Det har i mange år vært utfordringer med den kommunale vannforsyningen i Eresfjord. Bygdefolket får drikkevannet via jordbruksvanningsanlegget som Statkraft bygde på 70-tallet. Ledningsnettet er dimensjonert for landbruksvanning. Dette gir konsekvenser for kvaliteten på drikkevannet i perioder uten vanning. Dette på grunn av at vannet blir stående for lenge i ledningsnettet.