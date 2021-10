13 ektepar fornyet bryllupsløftene

Nyheter

Nå bor de i Kristiansund, der de har fått to barn sammen. Øyvind og Maryjozela møttes på internett, Etter at de hadde blitt bedre kjent, dro Øyvind til Filippinene og giftet seg der. Deretter gikk turen til Norge. Været var det største sjokket for Mary, forskjellen på evig sommer i gamlelandet og kald nordavind i Kristiansund var til å ta og føle på.