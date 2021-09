Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder torsdag kveld at UP har hatt kontroll på fylkesveg 532 i Gjemnes. Fartsmålinga skjedde i ei 60-sone ved Røvika mellom Eide og Høgset. Den høgaste farta vart målt til 92 km/t. Vedkommande blir meldt til politiet for forholdet. 31 andre bilførarar var også for harde på gassen og må ut med eit forenkla førelegg til fordel for statskassa.